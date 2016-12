VÍDEO: Após fechamento de aterro, entulhos são despejados com

Depois de ficarem sem ter onde descarregar os entulhos provenientes da construção civil os “caçambeiros” estão tendo que recorrer a uma prática um pouco arriscada, já que estão buscando alternativas para despejar os resíduos.

Leitores do JD1 Notícias denunciaram a redação que agora, um terreno localizado atrás do presídio da Gameleira, está sendo usado pelos motoristas que pagariam um “pedágio” de R$ 20 para cada caminhão despejado no local.

No vídeo é possível ver um dos motoristas reclamando sobre o fechamento do aterro sanitário do Noroeste e das dificuldades em trabalhar. O leitor comenta indignado sobre os animais que lá estão e o despejos. “Não culpo eles, porque todos tem que trabalhar, mas a Prefeitura tinha que fazer alguma coisa”, afirma ele que prefere não ser identificado.

Na manhã desta terça-feira (20) os motoristas e proprietários de empresas de locação de caçamba fizeram manifestação na Avenida Afonso Pena e um buzinaço em frente à Prefeitura. O protesto se seguirá caso a prefeitura não tome um posicionamento.

Confira o vídeo feito por leitores do JD1 Notícias: