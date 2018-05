Após fim da greve, frigorífico volta a funcionar

A cooperativa Central Aurora Alimentos, na cidade de São Gabriel do Oeste, que é responsável por 16% do abate total de suínos na região, voltou a funcionar nesta quarta-feira (30), após o fim da greve dos caminhoneiros. Todas as unidades da empresa, sediada em Chapecó (SC), retomarão as suas atividades produtivas de forma gradual.

De acordo com o Edição MS, com o início da paralisação, no domingo (20), deste mês, a empresa resolveu também parar as atividades. O local tem capacidade produtiva de abate diário de três mil suínos.

Em 2017, o local chegou a abater cerca de 753 mil suínos. A paralisação dos caminhoneiros se encerrou nesta quarta-feira (30), após um acordo firmado entre os manifestantes e o Governo de Mato Grosso do Sul.