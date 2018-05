Após fortes dores, grávida de gêmeos descobre que um dos fetos estava morto

Uma mulher identificada apenas como Neiva, grávida de gêmeos, sentiu fortes dores abdominais e após cesariana, descobriu que um dos fetos estava sem vida há sete dias. O caso aconteceu nesta quinta-feira (31), no município de Aparecida do Taboado.

De acordo com o Boletim de Ocorrência, Neiva estava 39º semana de gestação e sentiu fortes dores no abdômen no dia 16 deste mês, e foi levada para o Pronto Socorro da cidade, onde ficou internada por cerca de cinco dias. Após esse período, a grávida foi liberada do local e informada pelos médicos que os gêmeos estavam bem e que não era o momento de fazer a cesariana.

Conforme o registro, alguns dias depois, a gestante voltou a sentir fortes dores abdominais e foi encaminhada novamente ao Pronto Socorro, onde, desta vez, foi medicada somente com um soro e liberada em seguida.

Segundo a ocorrência, Neiva foi encaminhada a Santa Casa do município três vezes, sempre com os mesmos sintomas. Entretanto, só foi medicada com soro e liberada após algumas horas, com a justificativa médica de que “não era nada demais”.

Na última quarta-feira (30), Neiva sentiu-se mal novamente o voltou a ser levada para a Santa Casa de Aparecida do Taboado, onde ficou internada sob observação e foi informada de que, se as dores continuassem o pessoal do hospital iria em busca de um obstetra na cidade de Santa Fé do Sul - SP – que faz divisa com o município.

Porem, ainda conforme o boletim, as dores não se agravaram e somente nesta quinta-feira a paciente foi submetida à cirurgia para a retirada dos gêmeos, ocasião em que o médico que realizou o parto, informou à mãe que um de seus filhos já estava sem vida, possivelmente há sete dias, devido ao feto estar muito pequeno e também porque o cordão umbilical estava roxo.

Já a outra criança estava com vida e saudável. Diante da situação, a vítima acredita que os procedimentos adotados pelo hospital não foram adequados e desconfia de um possível erro médico, o que gerou na morte de um dos gêmeos.