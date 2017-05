Após furtarem restaurante, ladrões jogam dinheiro fora

Criminosos furtaram um restaurante de Três Lagoas, na madrugada desta sexta-feira (12). Por ter apenas R$ 6,60 no caixa que foi levado pelos assaltantes, eles acabaram abandonando o produto furtado.

De acordo com o registo policial, o valor, em moedas, foi abandonado perto da estação ferroviária com a gaveta do caixa. O dono do restaurante, um jovem de 20 anos, confirmou aos policiais que produtos encontrados eram dele e disse realmente havia apenas R$ 6,60, pois ele recolhe todo o dinheiro no final do expediente.

O caso foi registado na DEPAC como furto qualificado com destruição ou rompimento de obstáculo e está sendo investigado.