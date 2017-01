Férias de funcionários da Seleta serão pagas

A espera das recreadoras da Seleta Sociedade Caritativa e Humanitária pelo pagamento das férias pode estar chegando ao fim. De acordo com o advogado Rubylan Oliveira, integrante do Departamento Jurídico do Senalba-MS (Sindicato dos Trabalhadores em Entidades Culturais, Recreativas, de Assistência Social, de Orientação e Formação Profissional no Estado de Mato Grosso do Sul) o impasse jurídico que impedia o repasse do dinheiro foi resolvido.

O dinheiro deveria ter sido repassado na semana passado após as recreadoras terem recebido os salários referentes ao mês de dezembro e o 13º salário, porém o repasse das férias foi impedido porque o termo adotivo do convênio havia expirado. Na manhã desta quarta-feira um novo termo foi assinado e encaminhado para a prefeitura.

De acordo com o advogado, a própria Seleta já confirmou o envio do termo e que o repasse do dinheiro poderá ser feito ainda hoje. O advogado destacou que ao termo assinado nesta quarta-feira determina o convênio com a prefeitura até julho quando, por decisão judicial, ele deverá ser extinto.