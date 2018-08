O Instituto Internacional Visão da Vida, que há 13 anos atende cerca de 120 crianças e jovens, perdeu toda estrutura material após um incêndio ocorrido no último dia 16 de agosto, que destruiu o prédio onde funcionava, em Bonito.

Com as atividades paradas, o presidente do instituto, Cleyton Castilho Gomes, disse ao JD1 Notícias que o projeto está recuperando aos poucos, através de doações e ações da comunidade, sua estrutura.

O incêndio

O incêndio que começou por volta das 6h destruiu instrumentos da banda marcial, violas, violões além de figurinos, perna de pau, cadeiras da sala de aula TV, DVD, data show e documentos. “Algumas pessoas que estavam no local tentaram combater as chamas, mas não foi o suficiente para impedir a destruição”, lamentou o presidente que aguarda o laudo da perícia que apontará a causa do incêndio.

Banda marcial em desfile de Bonito; todos os instrumentos da banda foram destruídos

Recomeço

O incêndio comoveu a comunidade que promoveu algumas ações para levantar fundos a fim de recomeçar o trabalho do instituto. “Uma empresária da cidade, de imediato, fez um bobó de galinha e foi um sucesso. Estamos recebendo apoio de muitas pessoas com doações de móveis, várias rifas correndo pela cidade”, comemorou Cleyton que recebeu, também, doações em dinheiro.

Novo Local

Com o empenho da comunidade, um novo local já está sendo preparado e os trabalhos com os beneficiários já deve começar na próxima segunda-feira (27). “Receberemos as crianças novamente, ainda meio precário, faltando algumas coisas, mas já dá para atender.



O novo local já está sendo preparado para as atividades

Doações

Cleyton ressalta que, para que os alunos continuem recebendo acompanhamento escolar e oficinas de dança, música, viola, teatro, artes plásticas além de refeições duas vezes por dia, conta com doações. “Não recuperamos tudo o que perdemos e queremos continuar oferecendo o melhor para os beneficiários”, disse o presidente do instituto que recebe, inclusive, crianças “de risco” [com problemas familiares], encaminhadas pelo Conselho Tutelar e pela Justiça.

As doações em dinheiro podem ser feitas por depósito na conta:

Banco do Brasil

Banco: 001

Ag.: 1031/6

C/C: 20962-7

CNPJ: 07.191.503/0001-30

Ou diretamente no novo local na Av. Brasil, 119 - Vila Recreio - Bonito.

Contato para mais informações: (67) 99240-4545 - Clayton- Presidente ou (67) 99248-2698 - Maria Auta- Assistente Social