Após ingerir bebida alcoólica, homem desaparece no Rio Paraná

Claudio Ignatz , 45 anos, desapareceu no Rio Paraná na tarde do último domingo (28), em Morumbi, distrito de Eldorado.

De acordo com o registro policial, Cláudio, havia ingerido bebida alcoólica e por volta das 16h pegou o barco e disse que ia olhar algumas redes de pesca em uma ilha.

Após alguns minutos, os familiares avistaram o barco da vítima descendo o Rio Paraná rodando, sem o piloto.

Buscas foram realizadas nas ilhas próximas e no Rio Paraná, porém Cláudio não foi encontrado. A suspeita é que ele tenha caído do barco e se afogado nas águas do Rio.