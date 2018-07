Estudante de 19 anos foi detido por uma equipe da Polícia Militar (PM) no final da tarde da última sexta-feira (6), após ser flagrado jogando uma bombinha em meio a uma multidão, que estava em frente a uma conveniência. O caso aconteceu no bairro Flávio Garcia, localizado no município de Coxim.

De acordo com o Coxim Agora, os policiais perceberam o momento no qual o jovem teria jogado uma bombinha em meio as pessoas que estavam aglomeradas, depois o jogo da seleção brasileira.

Segundo o site, os policiais da PM já haviam recebido várias denúncias de que um rapaz estaria soltando bombinhas nos pés das pessoas no local. Os militares foram até o lugar informado e, ao revistar o autor, encontraram em seu bolso mais três bombinhas.

O jovem confessou ter jogado outras bombinhas nas pessoas e foi encaminhado para a 1ª Delegacia de Polícia Civil da cidade.