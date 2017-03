Após o sequestro e morte do advogado, Américo Ramirez Chavez, de 37 anos, encontrado esquartejado próximo à pista de pouso no aeroporto de Ponta Porã, as Forças Armadas brasileiras estão de prontidão fazendo a segurança na linha internacional, que liga Ponta Porã a Pedro Juan Caballero.

De acordo com o site ABC Color, a Polícia brasileira suspeita que a vítima possa ter participado da morte de Ronny Chimenes Pavão, morto com onze tiros, no dia 14 de março, no momento em que saia de uma academia, na região central do município.

Segundo o site Porã News, o paraguaio teve os braços, pernas e cabeças arrancados e colocados dentro de sacos plásticos. A Polícia Civil de Ponta Porã está à frente do caso e está mobilizado para a localização dos suspeitos.