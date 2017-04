Após morte de mulher, ex-marido que atirou pode pegar até 30 anos de prisão

Com a morte da ex-mulher, Pâmella Jennifer Garicoi, de 32 anos, Jhonny Souza pode pegar até 30 anos de prisão. Pâmella faleceu na madrugada de segunda-feira (25) na Santa Casa de Campo Grande. Ela estava internada há 33 dias em coma na Unidade de Terapia Intensiva após ser baleada por Souza na loja onde trabalhava. O corpo de Pâmella, segundo a assessoria do hospital, foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML).

Conforme o advogado, Renê Siufi, que acompanha o caso pela mídia, agora o Ministério Público tem duas opções para colocar no processo. “Depende da decisão do Ministério Público. Como houve morte, tudo pode mudar. Ele será indiciado por lesão corporal seguido de morte ou feminicídio”, explicou Siufi. “Certamente terá um aditamento na denúncia. No caso de homicídio simples a pena é de seis a 12 anos, já o homicídio qualificado é de 12 a 30”, explicou.

Ainda de acordo com o advogado, o mais comum nesse tipo de crime é o Ministério Público indiciar por Feminicídio.

Relembre o Caso

No dia 23 de março, Jonnhy invadiu uma loja de gesso, localizada na Avenida Mascarenhas de Morais e atirou no pescoço de Pâmella, que trabalhava no local. Logo após cometer o crime, ele mirou a arma contra o seu próprio queixo e puxou o gatilho, na tentativa de um suicídio.

Ambos foram encaminhados a Santa Casa em estado gravíssimo. De acordo com a assessoria, Pâmella teve grave lesão na medula e nas costas. Ela foi encaminhada inconsciente e respirava por aparelhos.