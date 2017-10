Após noite de bebedeira, homem é espancado por ‘colegas’

Varselo de Sousa Pereira, 32 anos, foi espancado por três homens após passar por três homens com quem passou a noite de sábado (7) para domingo (8), bebendo em Coxim.

De acordo com o site Edição MS, a vítima e os autores se desentenderam na manhã de domingo.

Apesar de passar a noite com os autores, Pereira não soube identificar seus “colegas” para a Polícia, porém, informou que os mesmos estavam em um VW Gol preto. Ele contou que foi agredido com chutes, socos e com uma barra de ferro.

Ele relatou ainda que conseguiu correr para fugir dos autores e se esconder no meio do mato. Populares que presenciaram as agressões acionaram a Rádio Patrulha que esteve no local registrando o caso.