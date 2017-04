O sol volta aparecer neste sábado (22), em todo Estado de Mato Grosso do Sul. Na região do pantanal, as nuvens reaparecem no final do dia, mas sem previsão de chuva.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), as temperaturas começam a subir após um feriado de Tiradentes com o tempo bastante nebuloso.

Em Campo Grande, os termômetros marcaram nesta manhã 14°C, e no período da tarde pode variar até 26ºC. Já região de Dourados, os termômetros pode chegar até 27°C.