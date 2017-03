Após oito anos, família volta para agradecer doutora que operou coração de Eduardo

“Ele é um milagre”. É assim que a mãe do pequeno Eduardo Campos Batista, hoje com oito anos, se refere ao filho. Ana Lúcia Barbosa Campos, 33, conta que com apenas 15 dias de vida, Eduardo passou por duas cirurgias complicadas no coração com a cirurgiã cardíaca pediátrica da Santa Casa de Campo Grande, Dra. Aparecida Afif. Após oito anos deste episódio que a mãe ao relembrar enche os olhos de lágrimas de emoção, a família de Eduardo veio agradecer pessoalmente a doutora que devolveu a vida do pequeno.

A mãe relata que Eduardo nasceu saudável, mas uns dias após o nascimento o filho começou a passar mal. Chegou a ir com ele algumas vezes em UPA (Unidade de Pronto Atendimento), mas era liberada pelos médicos. “A última vez que fui com ele na UPA ele já estava bem molinho e não reagia a nenhum movimento mais. Aí de lá nos encaminharam para a Santa Casa e ele deu entrada no hospital com pneumonia, sopro no coração e infecção generalizada”, relembra Ana.

Eduardo foi diagnosticado com arco aórtico e no dia sete de fevereiro de 2009 foi submetido a sua primeira cirurgia. Ana conta que após 72 horas do procedimento cirúrgico, o filho não teve nenhuma evolução e nem reação ao tratamento. No pós-operatório, a mãe lembra que o filho ainda evolui a insuficiência renal e não urinava por três dias. “Foi desesperador, pois para ele fazer o outro procedimento cirúrgico ele precisava urinar e se ele não urinasse ele poderia vir a óbito nos próximos dias. Foi um pesadelo”, fala a mãe.

Neste capítulo da vida de Eduardo entra a enfermeira, Luciane Vieira Miranda, que na época trabalhava no CTI (Centro de Tratamento Intensivo) Pediátrico da Santa Casa. Ana conta que a enfermeira ao ver o estado em que se encontrava seu filho e o desespero de todos da família para que a criança urinasse e com isso desinchasse para fazer a nova cirurgia, Luciane ajoelhou junto ao pé de Eduardo e começou a orar junto com a família pela saúde do pequeno.

“É nesta hora que acontece o milagre da nossa vida. Ele começou a urinar assim que começamos a orar. Eu lembro até hoje que foi uma festa no CTI. Todos aplaudiam, me abraçavam. Foi uma cena muito linda. Estavam todos desacreditados já e aí vem este milagre das nossas orações. Assim que ele urinou já me tiraram do quarto e prepararam ele para a outra cirurgia”, se emociona.

Muito emocionada, Luciane relembra a cena que marcou sua vida. “Esse menino aqui é um milagre. Ele é a prova viva de que Deus existe sim. Que precisamos ter Fé que tudo vai dar certo. Ele estava totalmente debilitado. Sem expectativas de melhora. Era um bebê de apenas 15 dias totalmente inchado. Foi igual cena de filme. Assim que começamos a orar juntos foi pingando a urina aos poucos e ele foi reagindo. Foi muito emocionante e hoje ele está um menino lindo”.

Ana conta que Eduardo sempre quis conhecer a médica que salvou sua vida. Com flores na mão esperando ansiosamente para ver a Dra. Aparecida, Eduardo foi questionado sobre o que iria dizer a ela. “Obrigado por ter salvado minha vida”, disse o pequeno com um lindo sorriso no rosto.

Como forma de agradecer e homenagear a Dra, Ana junto com o marido Luiz e os filhos Eduardo e Leonardo Campos Batista, 9 anos, escreveram uma dedicatória na imagem do Espírito Santo. “Doutora Aparecida Afif. Quero agradecer a Deus e a sua equipe por ter feito o possível para salvar a vida do meu filho e pelo enorme carinho que nos tratou. Eternamente grata pela sua vida”.

Feliz ao ver que seu paciente está bem e levando uma vida normal, a Dra. Aparecida Afif, agradece os presentes e o reconhecimento da família. “É uma satisfação imensa. Um desejo de missão cumprida. Estou muito feliz em ver que ele está bem”.