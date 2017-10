Após partida de sinuca, homem é morto por adversário

Helio de Souza Canteiro, 31 anos, foi executado com sete disparos de arma de fogo na tarde de domingo (29) em um bar de Ponta Porã.

A vítima, de acordo com o site Porã News, estava jogando sinuca com o autor no “Bar da Natalia” situada na rua Areia Branca no bairro Altos da Gloria. Em dado momento, os dois começaram a discutir e o autor teria abraçado a vítima e realizado sete disparos de pistola do calibre 380 contra Helio.

A frieza do assassinato chocou os moradores da região, onde a vitima era conhecida por todos e onde o autor vivia dando problemas.

Informações indicam que o autor teria perdido no jogo de sinuca e teria se irritado e terminou disparando contra a vítima que faleceu de forma instantânea no local, o autor seria conhecido no bairro, mas os investigadores da policia não deram maiores detalhes.