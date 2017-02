Dona de casa dá dicas de serviços em redes sociais

Há pouco mais de uma semana, enquanto rolava a linha do tempo de redes sociais, a dona de casa Juliana Gaioso Pontes, de 43 anos, percebeu falta de informações de serviços de utilidade pública e a necessidade de pessoas e resolveu fazer alguma coisa.

A dona de casa aproveitou o tempo que tinha e começou a pesquisar informações de serviços que encontrava nas redes sociais, desde dicas para exames médicos até vagas de emprego. “Eu percebi que as pessoas estavam precisando de ajuda e resolvi pesquisar”, explica Juliana.

Depois de pesquisar sobre o serviço e oportunidades mais acessíveis de consultas médicas, por exemplo, a dona de casa usa os grupos de comércio da cidade para divulgar a informação. O projeto que busca orientar as pessoas ganhou o nome de “Dicas da Ju”.

Vendo a procura por psicólogos nos grupos, Juliana começou sua pesquisa por opções acessíveis para a população e encontrou a Clínica de Psicologia da Unigran Capital que estava oferecendo atendimento psicológico sem custo para crianças e adultos. A publicação rendeu mais de 350 comentários e 450 curtidas.

A repercussão foi tão grande que uma professora da Clínica da Unigran entrou em contato com a dona de casa para avisar que todas as vagas já tinham sido preenchidas e agradecer a divulgação.

“O meu trabalho é de informação. Eu pesquiso sobre o assunto busco opções e depois eu ligo nos locais confirmando as informações que encontrei como preço, por exemplo. Essa confirmação é muito importante porque hoje recebemos muitas informações falsas nas redes sociais”, conta Juliana.

A iniciativa está crescendo e a dona de casa conta que as pessoas já estão entrando em contato com ela para pedir informações. “Hoje já tem pessoas me adicionando para perguntar sobre algum serviço ou pedir dicas de coisas que ainda não divulguei”.

Juliana conta que passa a informação como utilidade publica. “Eu explico tudo, passo a informação mais detalhada, e por isso acredito que fazendo sucesso. Hoje todo mundo trabalha, não tem tempo para ficar pesquisando sobre uma coisa, eu faço esse trabalho”.

O próximo passo é transformar os avisos nos grupos em uma página. “Eu estou criando a página ‘Dicas da Ju’, porque muitas vezes eu tenho mais de uma informação para postar no mesmo dia e não posso sobrecarregar os grupos. Na página as pessoas já vão entrar para buscar essas informações”, explica.