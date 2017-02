Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreenderam nesta segunda-feira ( 14), 840 quilos de maconha, que foi abandonado na BR-163, em Rio Brilhante. O condutor do veículo fugiu durante a perseguição e até o momento não foi localizado.

Segundo a instituição, ao avistar um Fiat; Strada Adventure, os policiais deram sinal de parada ao veículo. O motorista do automóvel pulou do carro e fugiu por um matagal as margens da rodovia. Os agentes realizaram rondas, mas sem sucesso na localização do suspeito.

De acordo com verificação no sistema policial, o veículo tinha registro de roubo.

Ocorrência foi encaminhada até a Delegacia da Polícia Civil de Rio Brilhante.