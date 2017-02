Após perseguição e capotamento, PF apreende mais de 800 quilos de maconha

Um carro carregado com mais de 800 quilos de maconha foi apreendido na madrugada desta sexta-feira (10), após patrulhamento em operação de rotina, realizado em conjunto pela Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal nas rodovias BR 163 e MS 463.

O condutor do veículo Honda Civic, por volta das 4h não obedeceu à ordem de parada e fugiu em alta velocidade no sentido Dourados/Itaporã. Houve perseguição e o automóvel foi encontrado depois de capotar.

Os policiais constataram que no interior do veículo estava sendo transportados 881.6 kg de maconha. A droga foi apreendida e encaminhada à Delegacia da Polícia Federal. O motorista fugiu do local e ainda não foi encontrado.