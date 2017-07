As vítimas estavam no veículo e foram perseguidas até uma lanchonete

Leandro Campos da Costa, 24 anos, morreu e José Erasmo Campos da Silva, 37 anos, ficou ferido após dois homens a bordo de uma motocicleta, perseguir e atirar contra as vítimas, na noite de segunda-feira (24) em Aquidauana.

De acordo com o registro policial, Leandro e José estavam a bordo de um carro, com eles, estava Heloísa Cristina, esposa de Leandro, quando no cruzamento das ruas Estevão Alves Correia e Geovani Toscano de Brito, notaram que uma motocicleta estava os perseguindo.

Estranhando a situação, Leandro quis parar em um local movimentado. Ao parar na ‘Lanchonete do Ferreira’, no bairro Nova Aquidauana. Um dos ocupantes da moto desceu em direção ao carro das vítimas e foi até o banco do passageiro, Erasmo saiu do veículo e correu para dentro da Lanchonete quando percebeu a ação, mas caiu ao ser atingido por um disparo.

Leandro correu para socorrer Erasmo e também foi atingido por disparo e morreu no local. Heloísa ficou dentro do veículo. Ainda segundo o registro policial, foi disparado nove tiros sendo quatro em direção ao veículo, três na parede da lanchonete e um em cada vítima.

Erasmo foi socorrido pelo Corpo de Bombeiro e o corpo de Leandro, encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML).

A polícia está investigando o caso que foi registrado como homicídio doloso praticado em concurso de duas ou mais pessoas.