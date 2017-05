Após perseguição no Nova Lima, PM recupera camionete roubada no centro

Uma camionete que foi roubada no centro da Capital, por volta das 19h de domingo (21), foi localizada horas depois, pela Polícia Militar, durante ronda no bairro Nova Lima.

O assalto aconteceu em uma região movimentada da Avenida Afonso Pena, o casal que estava na camionete, uma S10, foi surpreendido por dois indivíduos armados ao sair do estacionamento do estabelecimento onde estavam, um dos autores foi identificado como Gustavo Henrique Souza da Silva, 20 anos, o outro não foi localizado.

Além da camionete, os assaltantes ainda levaram uma pulseira e uma corrente de uma das vítimas.

Horas depois, em ronda no bairro Nova Lima, os Policiais Militares avistaram a camionete no mesmo modelo da que foi roubada horas antes, foi dado um sinal de luz e ordem de parada, porém, o condutor não obedeceu a ordem e iniciou fuga pelas ruas do bairro.

O autor chegou a efetuar um disparo contra os policiais, e os militares reagiram, acertando o vidro traseiro da camionete. Segundo o registro policial, durante a perseguição, o autor jogou a arma no meio da rua e prosseguiu fugindo, no trajeto, ele bateu em vários postes de luz, até perder o controle do veículo, e bateu em outro poste e sendo abordado pelos militares.

Devido as colisões, o veículo sofreu vários danos na lataria, o autor não sofreu nenhuma lesão e foi conduzido para a delegacia. Os objetos roubados da vítima foram encontrados dentro do veículo.