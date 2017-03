O condutor fugiu no momento do flagrante. Dois foram presos por serem “batedores”

Luis Miguel Cândido da Silva, de 31, e Pedro Henrique de Souza Gomes de 19 anos, foram presos na tarde desta quarta-feira (22), com quase 570 quilos de maconha, que era transportado em um veículo pela MS-359, em Brasilândia. Aos policiais, ambos relataram que eram “batedores” e foram contratados em Goiânia (GO) para ir até a fronteira buscar a mercadoria.

Segundo o Departamento de Operações de Fronteira (DOF), o flagrante aconteceu durante um bloqueio policial, quando um veículo, modelo Ford/ Fiesta, conduzido por Miguel, tendo como passageiro Pedro Henrique foi parado na blitz.

Durante a entrevista, outro carro, modelo Chevrolet/ Zafira, ao se aproximar do bloqueio, diminuiu a velocidade, e depois acelerou o automóvel, desobedecendo a ordem de parada sentido a Brasilândia.

Após alguns quilômetros de acompanhamento tático, o condutor pulou do carro em movimento, fugindo por uma mata as margens da via.

Em vistoria ao automóvel, foram encontrados escondidos num no painel um rádio transmissor que estava ligado. Retornando ao primeiro veículo apreendido, os agentes do DOF encontraram outro rádio transmissor na mesma frequência que estava no Zafira apreendido.

Diante dos fatos, Miguel e Pedro confessaram que estavam fazendo o papel de “batedores”, afirmando que pegaram o carregamento em Amambai, e receberam uma quantia entre R$ 3 a 5 mil.

Em vistoria ao vestuário de Miguel, foram encontrados R$ 1.012 em dinheiro. Novamente questionado, ele relatou que a grana era para as despesas da viagem.

Os dois homens foram encaminhados a Delegacia do município para registro do crime de tráfico de drogas.