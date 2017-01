Agentes do Departamento de Operações de Fronteira (DOF), em conjunto com a Delegacia Especializada em Narcóticos do Paraná (Denarc), apreenderam na tarde de domingo (22), mais de uma tonelada de maconha, numa caminhonete, na MS-379, em Laguna Carapã. O condutor do veículo fugiu da polícia e até o momento não foi localizado.

Segundo o DOF, o flagrante aconteceu durante um bloqueio policial, quando avistaram um GM-S10, em atitudes suspeitas, e resolveram aborda-lo. Ao avistar os policiais, o suspeito acelerou o veículo empreendeu fuga, iniciando uma perseguição pela rodovia.

Ao se aproximar de uma curva, o motorista perdeu a direção, vindo a capotar. O condutor saiu ileso do acidente, e correu em direção a uma mata nativa, fugindo em seguida.

Agentes realizaram rondas pelo local, mas não conseguiram localizar o suspeito. Em vistoria ao veículo, foram localizados 1,091 quilos de maconha. Em checagem no sistema, forma informada que a caminhonete era adulterada e tinha registro de roubo.

Segundo investigações do DOF e Denarc, a droga seguiria para o Estado de Goiás. O caso foi registrado como tráfico de drogas na Delegacia da Fronteira (Defron) em Dourados.