Após perseguição policial, homem é preso com 78 kg de cocaína

No inicio desta semana, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu um homem, de 52 anos, que transportava 78 kg de cocaína, numa camionete na BR-262, em Campo Grande. A ação aconteceu no quilômetro 519; uma pessoa fugiu do bloqueio e até o momento não foi localziado.

De acordo com a instituição, os policiais avistaram duas Toyotas/ Hilux, sentido Campo Grande a Corumbá, quando realizaram sinal de parada aos veículos, que foram desobedecidas, iniciando um acompanhamento tático pela rodovia.

Após quilômetro de perseguição, ambos os veículos se acidentaram, fazendo que os motoristas abandonassem as camionetes e tentando uma fuga a pé pelas margens da rodovia. Um dos suspeitos foi preso, o outro conseguiu fugir e está sendo procurado pela polícia.

Durante a fuga, os motoristas jogaram os tabletes pelas janelas dos veículos, mas os policiais rodoviários federais conseguiram colher todo material e constatou o peso de 78 kg da droga.

A ocorrência foi encaminhada a Polícia Federal de Campo Grande.