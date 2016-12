Após pressão e ameaça de greve, funcionários da Santa Casa recebem 13º

Após pressão e muitas manifestações os funcionários da Santa Casa finalmente receberam o décimo terceiro, que já estava atrasado. A informação foi repassada por trabalhadores do local, além de confirmada pela assessoria de imprensa da entidade.

De acordo com o que já foi noticiado pelo JD1 Notícias, os funcionários da Santa Casa reduziram as atividades nesta quinta-feira (22) e sexta-feira (23) com a intenção de pressionar a prefeitura de Campo Grande a efetuar o repasse do 13º salário, e para a entidade, a mobilização teve efeito.

A promessa era protestar em frente a Prefeitura, mas antes disso, o departamento financeiro foi informado que a Prefeitura tinha garantido o repasse dos valores. O presidente da entidade considerou uma “boa notícia” e o próprio Esacheu do Nascimento fez questão de falar sobre o assunto e os salários foram depositados no final da manhã desta sexta-feira (23).

Esacheu já havia solicitado empréstimo para que o pagamento fosse garantido. “Mas, como o gestor público não repassou o dinheiro dos salários do mês de dezembro, referentes aos serviços prestados em novembro, tivemos que utilizar o dinheiro do décimo para pagar os salários dos senhores e senhoras. Acreditávamos que até o dia 20 já estaríamos com esse dinheiro na conta, mas isso não aconteceu a tempo”, afirmou.

Além disso, devido as dívidas da Prefeitura com a Santa Casa outras medidas foram tomadas junto à Justiça. “Nossa assessoria jurídica já ingressou com ação no intuito de sequestrar os recursos devidos à Santa Casa pela prestação dos serviços até 31 de dezembro”, explicou por meio de nota.

Após pressão e muitas manifestações os funcionários da Santa Casa finalmente receberam o décimo terceiro, que já estava atrasado. A informação foi repassada por trabalhadores do local, além de confirmada pela assessoria de imprensa da entidade.

De acordo com o que já foi noticiado pelo JD1 Notícias, os funcionários da Santa Casa reduziram as atividades nesta quinta-feira (22) e sexta-feira (23) com a intenção de pressionar a prefeitura de Campo Grande a efetuar o repasse do 13º salário, e para a entidade, a mobilização teve efeito.

A promessa era protestar em frente a Prefeitura, mas antes disso, o departamento financeiro foi informado que a Prefeitura tinha garantido o repasse dos valores. O presidente da entidade considerou uma “boa notícia” e o próprio Esacheu do Nascimento fez questão de falar sobre o assunto e os salários foram depositados no final da manhã desta sexta-feira (23).

Esacheu já havia solicitado empréstimo para que o pagamento fosse garantido. “Mas, como o gestor público não repassou o dinheiro dos salários do mês de dezembro, referentes aos serviços prestados em novembro, tivemos que utilizar o dinheiro do décimo para pagar os salários dos senhores e senhoras. Acreditávamos que até o dia 20 já estaríamos com esse dinheiro na conta, mas isso não aconteceu a tempo”, afirmou.

Além disso, devido as dívidas da Prefeitura com a Santa Casa outras medidas foram tomadas junto à Justiça. “Nossa assessoria jurídica já ingressou com ação no intuito de sequestrar os recursos devidos à Santa Casa pela prestação dos serviços até 31 de dezembro”, explicou por meio de nota.