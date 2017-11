Após prisão de André, PMDB convoca reunião para decidir sobre convenção

A Convenção Estadual do Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB) no Mato Grosso do Sul que tem data prevista para ser realizada no próximo sábado (18), pode ser adiada pela prisão do ex-governador André Puccinelli.

A assessoria do deputado Junior Mochi informou ao JD1 Notícias que uma reunião já foi convocada para decidir os rumos do PMDB. A reunião está prevista para acontecer na manhã de quinta-feira (16) com toda a executiva do partido.

A decisão foi tomada pelos senadores Waldemir Moka, Simone Tebet, o deputado federal Carlos Marun, os estaduais Eduardo Rocha, Junior Mochi, Marcio Fernandes, Paulo Siufi, e o presidente do diretório da Capital, Ulisses Rocha.

Principal nome do PMDB para disputar o governo de Mato Grosso do Sul em 2018, Puccinelli foi preso preventivamente na manhã desta terça-feira (14), na 5ª fase da operação Lama Asfáltica.