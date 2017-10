Após procurar sepultura do pai, jovem atira contra a própria cabeça em cemitério

Lucas Rafael Ferreira, de 21 anos, atirou contra a própria cabeça na tarde dessa terça-feira (24) dentro do Cemitério Santo Antônio, localizado no município de Camapuã. De acordo com informações do site Camapuã Mais, a ação do jovem aconteceu a poucos metros do local onde seu pai está sepultado.

O coveiro do cemitério contou que na tarde de ontem o rapaz pediu informações sobre a localização da sepultura do pai e segurava uma foto dele. Pouco depois, a mulher do coveiro, que estava limpando o cemitério, se deparou com o corpo de Lucas Rafael.

Ao lado do corpo de Lucas, a polícia encontrou um revólver de calibre 38 com munição deflagrada. Na mochila da vítima, havia mais oito munições intactas. Na mão esquerda do rapaz, que era canhoto, a polícia encontrou vestígios de pólvora queimada. Segundo a perícia, o tiro foi a curta distância, o que indicaria suicídio.

Antes de cometer o suicídio, o jovem teria colocado um quadro com uma foto antiga de seu pai junto a sepultura de sua avó paterna e seu tio.

Ainda segundo informações, Lucas se mudou para Cuiabá-MT quando tinha 5 anos, para morar com a mãe e não foi registrado pelo pai. Em 2014 voltou para Camapuã morou no município por 6 meses e voltou para o Mato Grosso.