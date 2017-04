Após quatro horas de paralisação, ônibus voltam a circular na Capital

Depois de paralisação de mais de quatro horas, os ônibus em Campo Grande começaram a sair das garagens as 9h desta sexta-feira (28). A paralisação do transporte coletivo faz parte Greve Geral contra as Reformas propostas pelo Governo.

De acordo com o presidente do Sindicato dos Trabalhadores do Transporte Coletivo de Campo Grande, Demétrio Ferreira, os 590 ônibus de Campo Grande não saíram das garagens hoje de manhã. A manifestação começou no início do expediente, por volta de 4h30, quando as primeiras linhas de ônibus saem, “Só agora os ônibus estão saindo das garagens”, explica.

Demétrio calcula que os ônibus comecem a chegar nos bairros por volta de 10h. “A partir de agora os ônibus vão começar a entrar nos horários, mas o serviço só irá regularizar por volta de 11h”.

As atividades ficaram paradas durante o tempo permitido por lei para serviços essenciais.