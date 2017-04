Um professor, de 29 anos, ficou ferido na noite desta quinta-feira (06), em uma explosão, no laboratório de uma escola estadual, que fica localizada na região central de Dourados. Ele recebeu os primeiros socorros no local e depois foi encaminhado ao hospital do município.

Segundo o site Dourados Agora, o acidente aconteceu por volta das 22h, quando o professor manuseava produtos químicos. Segundo o registro da Polícia, o educador ministrava uma aula de biologia, quando ocorreu a explosão.

Após o acidente, o laboratório da escola foi interditado devido ao risco de contaminação.