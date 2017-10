Após reclamações, OAB/MS faz “blitz” em Fórum da Capital

A diretoria da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Mato Grosso do Sul (OAB/MS),realizou nesta quinta-feira (5) uma blitz no Fórum de Campo Grande após receber inúmeras reclamações de advogados sobre a falta de cumprimento de horários e atendimento de magistrados.

As queixas foram relatadas inclusive no Colégio de Presidentes perante ao Ouvidor Judiciário do Tribunal de Justiça de MS, Desembargador Marcos José de Brito Rodrigues.

“O horário atual não é condizente com o CPC, que preconiza que o expediente deve ser das 8h às 18h. Muito embora, a questão já esteja judicializada, a OAB/MS sempre reafirma que deve haver o reestabelecimento do horário original de funcionamento, ou seja, nos dois períodos. Como não há definição quanto ao retorno do horário, nós exigimos o cumprimento do atual horário”, frisou o Presidente da OAB/MS, Mansour Elias Karmouche.

De acordo com o Conselheiro Federal Ary Raghiant, representante da OAB no CNJ, “a blitz tem a finalidade de além de ouvir os advogados, dialogar com os magistrados, promotores, defensores que eventualmente estejam no Fórum para que nos possamos diminuir os pontos de conflito entre a advocacia e a magistratura”.

"A OAB tem o dever de ser a voz da advocacia. Por isso, essa iniciativa da diretoria da OAB/MS de ir ao Fórum de Campo Grande ouvir os reclames dos advogados é de suma importância para a classe, porque assim podemos saber efetivamente como está a Justiça e quais são as principais reivindicações da advocacia", enfatizou o Conselheiro Federal Luís Cláudio (Bito) Alves Pereira.

Após a inspeção e verificação será apresentado um relatório que será encaminhado ao Tribunal de Justiça.