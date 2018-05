Um homem, que não teve a identidade revelada, foi preso nesta sexta-feira (25), por armazenar gasolina para revenda no lava-rápido de sua propriedade. O caso aconteceu no município de Dourados, onde o combustível está em falta devido à greve dos caminhoneiros.

De acordo com Dourados News, os policiais civis do Setor de Investigações Gerais(SIG), realizaram o flagrante após denúncia.

Segundo o site, no comércio do rapaz, os investigadores encontraram vários galões com aproximadamente 200 litros do combustível. O valor negociado por ele era de R$ 6,50 cada litro.

Ainda conforme o site Dourados News, a gasolina havia sido adquirida em postos de Dourados. O rapaz presta depoimento.