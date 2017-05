Após revista, Tropa de Choque entra em confronto com detentas

As internas do presídio feminino da Capital tentaram fazer um motim mas foram impedidas pelos agentes

Após uma Operação de Revista Prisional realizada pelo Batalhão de Choque da Policia Militar no presídio feminino Irmã Irma Zorzi, houve um princípio de motim.

O fato aconteceu ontem na Capital. Segundo o registro policial, a revista foi feita a pedido da Agência Estadual de Administração do Sistema penitenciário (AGEPEN), foram feitas revistas dentro das celas e posteriormente, revista íntima nas detentas.

Após os procedimentos realizados, os agentes se preparavam para deixar o local, quando a diretora do Presídio, solicitou o retorno da Tropa de Choque, pois as detentas estavam causando danos ao patrimônio público.

Algumas detentas estouraram o cadeado da cela onde elas ficavam e saíram incitando as outras a fazerem o mesmo, passando a depredar as instalações do presídio tentando estourar os demais cadeados para soltar as demais internas.

O entrar novamente no presídio, a tropa de choque se deparou com várias internas no corredor do presídio, elas começaram a agredir os agentes com pedras. Os agentes usaram bala de borracha para que elas parassem de arremessar as pedras.

Ao cessar as agressões, os agentes realizaram outra revista nas celas e deram voz de prisão as detentas, Dayanatan Iully da Silva Pereira, 26, Jaqueline Teixeira Barbosa, 31, Andréia Thais Moraes, 27, e Vanessa Gonçalvez Dias, 30, pelos crimes de Dano, Motim de presos, Desobediência e resistência elas foram encaminhadas a 2ª Delegacia de Policia Civil.