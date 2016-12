Após se alterar em Pronto Socorro, mulher xinga policiais e é presa por desacato

Uma mulher de 30 anos foi presa neste domingo (25), por volta das 4h da madrugada, após xingar uma equipe policial. Fato aconteceu em Corumbá.

De acordo com o boletim de ocorrência, a equipe da Polícia Militar foi solicitada para atender uma ocorrência de perturbação da tranquilidade no Pronto Socorro quando encontrou a acusada visivelmente alterada e atrapalhando o atendimento no local.

Com o pedido dos policiais para que a mesma saísse do local, a mulher negou o pedido e começou a ofender os policiais, os xingando. A equipe, então, deu voz de prisão à autora, que foi encaminhada para a delegacia para as devidas providências.

Não foi esclarecido o motivo apresentado pela mulher para a perturbação na unidade médica.