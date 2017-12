Após ser agredido por filho, idoso morre em hospital

Após ser agredido pelo filho e cair, Laudelino Sotolano, de 76 anos, morreu na tarde desta quarta-feira (6), em Dourados, cidade a km de Campo Grande. Laudelino ficou três dias internados no Hospital da Vida, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

No último domingo (3), Laudelino estava em casa, em Nova Andradina, quando o filho Ricardo Luiz Sotolano, 39, chegou pedindo para entrar. Ao demorar para abrir, o filho empurrou a porta. Segundo infomações do Dourados News, o idoso caiu no chão e teve um lesão na cabeça.

Ricardo também se desentendeu com a namorada e teria quebrado vários objetos na casa dela. Acusado de por violência doméstica e lesão corporal seguida de morte, Ricardo está preso.