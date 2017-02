Maiara Terezinha de Pula de 23 anos morreu na madrugada desta quinta-feira (2), após ser executada com três tiros, na Vila Cachoeirinha, em Dourados. O crime aconteceu por volta das 2h40.

Segundo o site Dourados News, a jovem foi atingida no tórax, ombro esquerdo e pescoço. A vítima chegou ainda ser socorrida por uma equipe do Serviço Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada ao Hospital da Vida, mas não resistiu ais ferimentos, morrendo no local.

De acordo com informações preliminares de moradores da região, dois homens apelidados como “Prego” e “Microfone” são suspeitos.

Ainda de acordo com a Polícia, o motivo do crime pode estar relacionado ao consumo e venda de drogas, já que os suspeitos teriam envolvimento com o tráfico de entorpecentes.