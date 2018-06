Após ser baleado, prefeito de Paranhos é operado e está estável

A lesão no punho e na boca não precisarão de cirurgia

O estado de saúde do prefeito de Paranhos, Dirceu Bettoni (PSDB) é estável. Por volta das 6h desta sexta-feira (15), foi finalizada a cirurgia em Dourados.

O prefeito foi vítima de um atentado na noite de quinta-feira (14). O prefeito foi primeiramente atendido em Paranhos, encaminhado para Amambai e, posteriormente, para um hospital em Dourados, onde passou por uma cirurgia reparadora do ombro e do abdômen.

Segundo informações do site Ponta Porã Informa, a lesão no punho e na boca não precisarão de cirurgia, pois não afetam a saúde do paciente. Dirceu Bettoni está sedado e seu estado é estável.