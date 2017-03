Após ser encontrada em bar, mulher é amarrada e arrastada pelo ex-marido

Uma mulher de 43 anos foi amarrada, jogada na carroceria de uma caminhonete e depois arrastada pelas ruas do município de Paranaíba, na madrugada desta quarta-feira (01). De acordo com a Polícia Civil que investigará o caso, o suspeito de cometer as agressões é o ex- namorado da vítima.

Conforme relatado no Boletim de ocorrência, a vítima estava em um bar, quando o ex-marido chegou transtornado. O homem chegou chutando cadeiras e derrubando a mulher ao cão, onde desferiu socos e chutes.

Em seguida, o homem a amarrou as mãos da ex-mulher para trás e a jogou na carroceria da camionete. O autor da agressão acelerou o veículo em direção a casa da vítima, que antes de ir embora, ele levou a mulher para dentro do imóvel, quando foi imobilizada e puxou a vítima até a rua. Após cometer as agressões, ele fugiu.

Apavorada e desnorteada com as agressões, a mulher pediu para a filha que mora ao lado desamarrar. Ela sofreu diversos hematomas pelo corpo. A Polícia Militar foi acionada, onde realizou rondas pelo bairro, mas sem sucesso na localização do autor.

O caso foi registrado como violência domestica na delegacia do município.