Vítima morreu na manhã de ontem (23), numa unidade hospitalar do município

Anezia Aparecida dos Santos, de 60, morreu neste domingo (23), dois dias depois de ser espancada pelo companheiro Walter Romão Loureiro, 37 anos, no município de Três Lagoas. Ao ser preso, o acusado das agressões diz que não se lembrava do crime por que havia consumido maconha, cocaína e bebida alcoólica.

De acordo com o boletim de ocorrência, filho da vítima acionou a Polícia Militar informando que sua mãe teria sido espancada na última sexta-feira (21) por Walter, com quem convivia há aproximadamente quatro anos.

Após as agressões, a mulher passou a sentir náuseas e dores no abdômen. No sábado, a vítima foi internada em uma unidade de saúde, o que acabou descobrindo sobre o espancamento. A mulher veio a óbito na manhã de ontem.

Segundo o site Rádio Caçula, após a confirmação da morte, o autor foi localizado e encaminhado à delegacia, onde recebeu voz de prisão.

O caso foi registrado como feminicidio na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) de Três Lagoas.