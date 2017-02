Após ser flagrado em viagem para o Rio, Dácio Corrêa pede afastamento da Prefeitura

O então nomeado pelo prefeito Marquinhos Trad para administrar o Instituto Picolé, em Campo Grande, Dácio Côrrea pediu afastamento de seu cargo besta quarta-feira (22) após ser flagrado embarcando para o Rio de Janeiro nesta terça-feira (21).

Dário emitiu uma nota onde esclarece que a viagem foi feita de urgência para confirmar a participação no Carnaval 2017 na cidade do Rio de Janeiro. “O meu deslocamento para o Rio de Janeiro deu-se de maneira repentina diante de um comunicado oficial da Rio-Tur, ao qual eu tinha prazo de 48 horas para fazer credenciamento pessoal e intransferível”, salienta.

Na nota ele destaca ainda que reconhece que deveria ter comunicado aos seus superiores sobre tal viagem, mas que não imaginava que o episódio teria tamanha proporção. Ao final ele pede desculpas, mas diz que sai com sentimento de dever cumprido. “Diante disso, peço humildes desculpas a toda sociedade campo-grandense, com a certeza de que saio desse episódio de cabeça erguida e com a grandeza do dever cumprido’.

Veja a nora na íntegra:

Comunicado ao público

senhor prefeito Marquinhos Trad,

Diante da repercussão decorrente de viagem que fiz na última terça-feira, 21, para confirmar minha participação no Carnaval 2017 na cidade do Rio de Janeiro me vejo, por dever moral e funcional, solicitar meu afastamento do cargo para o qual fui nomeado recentemente para administrar o Instituto Picolé, evitando maiores repercussões para a prefeitura municipal.

Tenho a esclarecer que, como profissional de imprensa, venho há mais de trinta e cinco anos desenvolvendo essa atividade, sempre com meus próprios recursos, ressaltando que sou o único representante oficial de Mato Grosso Sul neste grande evento mundial.

Desde janeiro deste ano, pela primeira vez, tenho atuado como servidor público, sempre de maneira digna e correta, auxiliando o prefeito Marquinhos Trad a fazer de Campo Grande um lugar melhor para se viver.

O meu deslocamento para o Rio de Janeiro deu-se de maneira repentina diante de um comunicado oficial da Rio-Tur, ao qual eu tinha prazo de 48 horas para fazer credenciamento pessoal e intransferível.

Reconheço que por ser uma figura pública deveria ter comunicado o fato aos meus superiores, não avaliando adequadamente as conseqüências políticas que poderiam advir com a divulgação de um gesto individual sem nenhuma correlação com qualquer tipo de ato ilícito em meu trabalho.

Diante disso, peço humildes desculpas a toda sociedade campo-grandense, com a certeza de que saio desse episódio de cabeça erguida e com a grandeza do dever cumprido.

Atenciosamente,



Dácio Corrêa