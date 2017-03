Após ser preso pela DERF, homem confessa ter praticado pelo menos 30 roubos em um ano

Policiais da Delegacia Especializada na Repressão aos Crimes de Roubos e Furtos (DERF) prenderam, ontem 03/03, em flagrante Ygor Matheus Bambokian Dos Santos, alcunha Zóio, de 21 anos e Márcio Ignácio Silva Ribeiro, conhecido como Gordinho, de 20 anos, após terem cometido três roubos, no último dia 02 em Campo Grande-MS. Além destes roubos, Gordinho confessou ter praticado pelo menos mais uns 30 no período de um ano.

Segundo Gordinho, os crimes aconteceram na região da Universidade Católica Dom Bosco (UCDB), no período da manhã e noite. “À tarde nós não roubávamos porque tinha mais circulação de veículos da polícia”, conta. As vítimas, na grande totalidade, eram mulheres sozinhas ou acompanhadas em via pública e ponto de ônibus e os alvos eram os celulares e dinheiro.

Ao todo, Gordinho acredita ter roubado em torno de 100 aparelhos de celulares e alega ter vendido para terceiros, sendo que o mais caro ele vendeu por R$ 500,00. Os crimes eram praticados com a utilização de duas motocicletas, sendo uma Honda Titan azul, placa: HSK 8676 e uma Honda Titan verde, placa: HRW0711, que foram apreendidas.

De acordo com o delegado Reginaldo Salomão, da DERF, foram encontrados com Gordinho, no momento de sua prisão, um revólver calibre 32, totalmente municiado; uma arma de pressão adulterada para transformar-se em arma de fogo do calibre 22; uma munição de calibre 9mm; uma munição de calibre 22; duas cápsulas de munições deflagradas de calibre 38; uma cápsula de munição deflagrada de calibre 32; uma cápsula de munição de calibre 22, uma cápsula de munição deflagrada de calibre 12, bem como um aparelho de vídeo game portátil da marca Nintendo de cor azul, relacionado como coisa subtraída no BO 137/2017/DERF.

Os dois irão responder pelos crimes de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas e gordinho responderá também por porte e posse irregular de arma de fogo.