Após ser torturado e asfixiado, idoso é morto por assaltantes

Os autores do crime estavam a procura de objetos de valor e dinheiro

Fernando Colman, 68 anos, foi encontrado morto na manhã de quinta-feira (18), em Ponta Porã, após vizinhos denunciarem seu desaparecimento à Polícia.

Os agentes da Polícia chegaram ao local, no residencial Ponta Porã, e encontraram o idoso caído ao chão de um dos cômodos amarrados e com um saco plástico na cabeça.

Depois de realizarem as investigações, os militares afirmaram que possivelmente ele teria sido morto na segunda-feira (15), após ser brutalmente torturado e asfixiado pela bolsa plástica, os delinquentes teriam torturado a vítima para que ela contasse onde guardava objetos de valores e dinheiro em sua residência.

Segundo os agentes do Setor de Investigações Gerais (SIG), os autores estariam procurando uma grande quantidade de dinheiro que a vítima dizia ter em sua residência, não se sabe se os delinquentes encontraram o dinheiro e se o mesmo existia na residência, nenhuma porta da residência foi arrombada e ao que tudo indica, os autores são conhecidos da vítima.

Várias evidências foram recolhidas do local pelos agentes do SIG que podem ajudar na identificação dos autores do brutal latrocínio.