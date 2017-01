Morreu na madrugada desta terça-feira (24), em um hospital no município de Dourados, o vice-prefeito de Naviraí, Sakae Kamitami de 86 anos. Segundo o site Tá Na Mídia Naviraí, o parlamentar sofreu uma queda dentro de sua residência onde morava, no último domingo (22) e teve traumatismo craniano.

Ele foi socorrido para o hospital da cidade, porém devido a gravidade do caso foi transferido para Dourados, onde passou por inversão cirúrgica para reduzir a pressão cerebral. No entanto veio a óbito no inicio da manhã de hoje.