Maria Ângela Ferreira, morreu na manhã desta sexta-feira (26),na BR-163, próximo ao distrito de Anhanduí.

Maria estava em um caminhão Scania junto com um homem, ainda está sendo apurado se ela se jogou ou foi jogada de dentro do veículo, ela foi atropelada pela própria carreta.

Segundo informações do Douranews, Maria era ex-funcionária da CCR MS Vias, que administra as praças de pedágio. A jovem teria pego carona na carreta e ao chegar no distrito, aconteceu a fatalidade. A vítima era moradora de Jaraguari.

O motorista do caminhão não prestou socorro a vítima e fugiu, mas horas depois foi localizado pela Polícia e foi preso em Nova Alvorada do Sul, a 70km de onde aconteceu o acidente.

Ao ser questionado pelo acontecido, o motorista relatou a Polícia que Maria teria se jogado do veículo e não deu mais detalhes. A Polícia investiga o caso.