Após tentar estuprar a sobrinha de 13 anos, homem de 51 anos é preso

Um homem de 51 anos foi preso nesta quinta-feira (8), em Brasilândia, cidade a 399 km de Campo Grande, após tentar estuprar a sobrinha de 13 anos. De acordo com o JP News, a adolescente estava dormindo e acordou com o autor sobre ela, passando a mão em suas partes íntimas.

Em nota, o delegado responsável pelo caso, Thiago Passos, relatou que a menina tentou gritar, mas teve a boca tapada pelo criminoso. Segundo informações, o irmão da vítima chegou em casa no momento do crime e viu o homem sair correndo.

Passos, em nota, ainda afirmou que "no quarto do autor foi encontrado um pôster publicitário retratando várias crianças com idades abaixo de 10 anos de idade". De acordo com o jornal local, o autor já é investigado por outra agressão contra a adolescente, que aconteceu no início deste ano.