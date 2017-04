Após ter sido atropelada por um veículo, enquanto atravessava a rua, no bairro Coronel Antonino, na última terça-feira (18), Maria Luíza Borges, de 72 anos, morreu na tarde de ontem (19), na Santa Casa de Campo Grande. A vítima estava internada em decorrência ao acidente de trânsito sofrido um dia antes.

De acordo com o boletim de ocorrência, a idosa foi atropelada no cruzamento entre a rua Uruguaia com Avenida Mascarenhas de Morais. O condutor do veículo fugiu sem prestar socorro. A vítima foi levada para a Santa Casa com hematomas com vários hematomas e fraturas pelo corpo. Ela não resistiu aos ferimentos, vindo a falecer.

O motorista do veículo envolvido no acidente ainda não foi encontrado. O caso foi registrado na delegacia plantonista Centro e será investigado.