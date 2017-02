Depois de três horas de negociações, um homem de 72 anos, morador de Bataguassu, que invadiu uma residência em Regente Feijó (SP) e atirou contra a cunhada se entregou a Polícia. De acordo com os médicos que entraram na casa após o atirador se render, a vítima já estava morta.

Durante o período em que o idoso estava na casa da mulher, ele não permitiu a entrada dos policiais e socorristas para atender a vítima, que era cunhada da sua esposa.

Segundo a TV Fronteira, o homem ameaça se matar a todo o momento. Segundo os médicos, a mulher levou dois tiros.

Conforme relato da Polícia Civil, o atirador que é morador de Bataguassu veio à cidade onde pretendia levar a sua esposa de volta a Mato Grosso do Sul. Caso não conseguisse, ele planejava matar a mulher e depois se suicidar.

No entanto, ao efetuar os disparos, a cunhada da esposa entrou na frente e foi atingida por dois tiros no peito. Outro tiro atingiu a parede do imóvel. Ainda de acordo com a Polícia Civil no momento que ouviu os tiros, a mulher do idoso correu pedindo socorro pela vizinhança.

Com o autor, foram apreendidos um revólver calibre 38 municiado e 25 cartuchos íntegros que ele mantinha no bolso.