Um bandido foi preso na tarde desta segunda-feira (24), após troca de tiros com agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), na BR-277, em São Miguel do Iguaçu (PR). De acordo com as informações, o bandido teria participado do roubo dos R$ 120 milhões de uma empresa transportadora em Cuidad Del Leste, na madrugada de hoje. Um fuzil e uma camionete foram apreendidos na ação.

O flagrante aconteceu no quilômetro 685, quando os policiais receberam informações que a quadrilha teria atravessado a fronteira pela região de Itaipulândia. Houve troca de tiros, e um dos bandidos que foi capturado ficou ferido.

Quanto as policias brasileiras e paraguaias estão em buscas de informações sobre o restante da quadrilha. A ocorrência está na Polícia Rodoviária Federal de Foz do Iguaçu (PR).