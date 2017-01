Após uma semana paralisados, Solurb retoma serviços de limpeza na Capital

Uma semana após a paralisação, os trabalhos de limpeza, capinagem, pintura e limpeza de vias pública da CG Solub Soluções Ambientais foram retomados nesta terça-feira (3). A empresa ainda incluiu na lista de serviços a manutenção dos bueiros,as famosas “boca de lobos”.

Com cerca de 1,2 mil homens trabalhando nas sete regiões da cidade, o advogado da Solurb, Márcio Torres , acredita que uma semana será o tempo necessário para normalizar o serviço.

Na segunda-feira (2), o Tribunal de Contas do Estado (TCE) derrubou o decreto o ex-prefeito Alcides Bernal que rompia o contrato da Prefeitura Municipal com a Solurb. “A decisão do TCE restabelece liminarmente a prestação de serviço da Solurb”, explicou o prefeito Marquinhos Trad.

Marquinhos ainda explicou que vai aguarda a decisão do TCE, se confirmada a liminar ficará comprovado que não houve ilegalidade. Caso contrário, irá rescindir o contrato. “Vou obedecer a decisão do órgão de controle”, reafirmou.