O recadastramento anual do Instituto Municipal de Previdência de Campo Grande deverá ser realizado pelos aposentados e pensionistas da Prefeitura Municipal. A informação foi publicada no Diogrande (Diário Oficial da Capital), nesta sexta-feira (11).

De acordo com a prefeitura municipal, o recadastramento que está previsto no artigo 109, da Lei Complementar n. 191, de 22 de dezembro de 2011 e no Decreto n. 13.500, de 18 de abril de 2018, também é obrigatório.

Conforme a Portaria, deverão comparecer pessoalmente, em dias úteis, no mês de seu aniversário, na sede do IMPCG, localizada na Travessa de Pires de Matos, 50, no bairro Amambai, das 7h30 às 16h30, e, para fins do recadastramento, apresentar o formulário constante no Anexo I, devidamente preenchido, e acompanhado de cópia autenticada (ou cópia simples acompanhada do original) dos documentos discriminados no Anexo IV da Portaria.

Os pensionistas menores de 18 anos ou curatelados deverão comparecer ao recadastramento acompanhados do representante legal. Os detalhes podem ser obtidos no Diogrande 5.228, de 11 de maio de 2018.