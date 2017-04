Apple ameaçou excluir Uber após descobrir rastreamento indevido de usuários

Em 2015, o CEO da Apple Tim Cook ameaçou banir o Uber de sua loja de aplicativos quando descobriu que a empresa de transportes estava secretamente coletando informações de usuários de iPhone. A manobra viola as políticas de privacidade da Apple e é considerada fraude. O caso foi descoberto e revelado pelo jornal americano The New York Times.

A ideia de “enganar” a Apple surgiu em 2014, quando o Uber estava se expandindo pela China. Na época, o aplicativo de carona estava lidando com fraudes de contas generalizadas no país asiático. Alguns motoristas estavam comprando iPhones roubados para criar diversas contas falsas atreladas a cada celular e ganhar mais dinheiro com o aplicativo.

Para interromper a atividade, os engenheiros do Uber usaram a prática chamada fingerprinting para criar um código que atribui uma identidade persistente a cada Iphone. Dessa forma, a empresa poderia identificar e rastrear cada aparelho, evitando ser enganado mesmo se o aplicativo fosse excluído do IPhone do motorista.

Na tentativa de impedir que a Apple descobrisse a fraude, o CEO da Uber, Travis Kalanick, pediu que seus engenheiros criassem um cerco geográfico virtual (geofence) em volta da sede da Apple em Cupertino, Califórnia. Dentro da área demarcada, era possível identificar as pessoas que estavam revisando o software do Uber e ofuscá-los para que não detectassem o fingerprinting nos IPhones.

Mesmo assim, a fraude foi descoberta e o CEO da Apple convidou Kalanick para uma conversa. Cook conseguiu que o Uber parasse de violar a privacidade dos usuários de IPhone quando ameaçou remover o aplicativo da App Store.

Após a revelação do caso, a Uber divulgou uma nota oficial:

“Nós absolutamente não rastreamos usuários ou sua localização se eles excluíram o aplicativo. Como a matéria do New York Times cita bem no final, esta é uma maneira comum para evitar fraudadores de baixar o app da Uber em um telefone roubado, cadastrar um cartão de crédito roubado para fazer viagens caras e, em seguida, formatar o telefone e fazer a mesma coisa repetidamente. Técnicas similares são usadas com a finalidade de detectar e bloquear logins suspeitos para proteger as contas dos nossos usuários. A possibilidade de reconhecer os usuários conhecidamente fraudulentos quando eles tentam voltar para a nossa plataforma é uma medida de segurança importante para Uber e para os nossos usuários e motoristas parceiros”.