Aprosoja divulgará dados da colheita do milho safrinha

A associação dos produtores de soja de Mato Grosso do Sul (Aprosoja-MS), realizará na próxima segunda-feira (25), às 10h, o lançamento estadual da colheita do milho safrinha 2017/2018, na Fazenda Campo Grande, em Jaraguari.

Durante a abertura serão divulgados dados de produtividade, volume de produção, comercialização e perda, com base no levantamento realizado pelo Sistema de Informações Geográficas do Agronegócio (Siga), uma ferramenta que monitora as lavouras do estado desde 2009.

Os responsáveis pelas informações que serão divulgadas no lançamento da colheita são a Aprosoja-MS em conjunto com produtores, sindicatos rurais e equipe técnica da Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul (Famasul).