Aprovados em concurso da PGE são convocados para posse

Os candidatos aprovados e nomeados no Concurso Público para Procurador do Estado de Mato Grosso do Sul foram convocados para tomar posse dos cargos. Assinada pelo procurador-geral do Estado, Adalberto Neves Miranda, a convocação pode ser conferida no Diário Oficial do Estado (DOE-MS) desta quarta-feira (22).

Ao todo, cinco aprovados no certame irão tomar posse dos cargos. O ato será realizado no auditório do Imasul (Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul), em Campo Grande, no dia 4 de dezembro de 2017, às 10h.